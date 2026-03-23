元内閣総理大臣の岸田文雄氏が、3月23日午後9時から放送される日本テレビ系の人気バラエティー番組『しゃべくり007』にゲスト出演する。【写真】「長年の謎が解けた」岸田氏が公開した『しゃべくり007』セット裏の秘密岸田氏が公開した“舞台裏”「今回の放送では、元東京都知事の石原慎太郎氏を父に持ち、自民党元幹事長で現在はジャーナリストとして活動する石原伸晃さんが、家族そろってテレビに初登場します。岸田さんは、石