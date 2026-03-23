大相撲の元大関・若嶋津で、１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの通夜が２３日、千葉県市川市内で営まれ、角界出身者ら約４００人が弔問に訪れ、「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。参列した横綱・大の里（二所ノ関）は直接会ったことはないといい、「父（中村知幸さん）が大好きで小さい頃から映像を見ていた。本当に力強いイメージ」と語った。春場所は「左肩関節脱臼」で休場。「自分はこ