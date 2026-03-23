【漫画】本編を読む女の子たちの会話にスポットを当てたマンガは少なくない。たわいもない内容のはずなのに、どこか微笑ましい空気が漂うものだ。雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』にも、そんな女の子コンビのエピソードが収録されている。物語は、「もし超能力一つだけ持てるなら何がいい？」という話題から始まる。黒髪で三つ編みの女の子は、「私はやっぱりGの羽根