２３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、大阪市中心部の公園に２２日から若い雄のシカ１頭が現れ、市側は餌付けをしないよう呼びかけ。約３０キロ離れた奈良公園から来たのではないかという説もあることを報じた。コメンテーターで出演のタレント・ユージは「シカの感情は読めないんですけど、勝手な僕の思い込みかも知れないけど、あそこ（公園）で落ち着いてるように見えちゃうんですね