読売新聞社が２０〜２２日に実施した全国世論調査で、中道改革連合の政党支持率は前回（２月１８〜１９日）から３ポイント減り、２％にとどまった。国会開会中で政府を追及する機会があるにもかかわらず、他の野党の支持率も軒並み低迷しており、野党内に危機感が広がっている。中道改革の小川代表は取材に対し、「十分に存在意義を認められる状況に至っていない。厳しく受け止める」と語った。中道改革内では「支持率が底割