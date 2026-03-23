◇第98回選抜高校野球大会佐野日大０―２三重（2026年3月23日甲子園）PL学園の監督として甲子園春夏6度優勝した名将・中村順司氏（79）が、佐野日大の主将として出場した孫・中村盛汰内野手（3年）をスタンドから応援した。チームは敗れたが、盛汰は2安打。中村氏は「最初のヒットも、最後に意地でね、エース級の投手からライト前に打ちましたね。よく頑張ったなと思いますと目を細めた。中村氏は佐野日大の臨時コーチ