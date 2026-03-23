２２日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では、音楽企画「夜の口パクヒットスタジオ」第９弾が行われた。浜田雅功がかつての堺正章に扮して「さらば恋人」を口パク歌唱するなど、ガキ使メンバーが精巧な、なりきり扮装で登場した。月亭方正が、ちゃんみなに扮して登場。メンズに担がれながらステージに降りてきて、「ＮＧ」を熱演。浜田が「腹立つ！」と爆笑した。なぜかガンを飛ばしまくり目つきも