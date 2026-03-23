パーソルホールディングスは、笑顔測定器を用いた「はたらくWell-being Donation」で集まったポイントを寄付金として、認定NPO法人サービスグラントへ寄付したことを発表した。認定NPO法人サービスグラントに寄付パーソルグループでは、「はたらく」を応援する寄付活動全般を「はたらくWell-being Donation」と総称し、さまざまな社会貢献活動を展開している。その一環として、昨年12月の寄付月間に合わせ、南青山オフィスのエント