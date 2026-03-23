東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。23日は朝から晴れて、一日青空が広がりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は9℃前後となりました。日中の最高気温は20℃を超えた所もあり、春本番の暖かさとなりました。これからの天気です。24日も朝は広く晴れますが、午後になると次第に雲が広がる見込みです。ただ、雨が降る所はないので、洗濯物は外に干しても大丈夫です。朝の冷え込みは少し強まり、