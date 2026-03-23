株式会社オンワード樫山が展開するレディースブランド『２３区』は３月23日（月）、25 日（水）にオープンする新店舗「SALON ２３区 AOYAMA」（東京都港区南青山３丁目８番 35 表参道 Grid Tower １F）にて「SALON ２３区 Aoyama Flagship Store オープン記念 記者発表会」を開催。会場には『２３区』のブランドアンバサダーを務める俳優・見上愛が登壇し、卒業式の思い出や自身が出演するNHK連続テレビ小説『風、薫る』などについ