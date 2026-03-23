「KOJI」という言葉が、近年アメリカの食品業界でも少しずつ存在感を高めている。味噌・醸造製品メーカーのハナマルキは、アメリカ・カリフォルニア州アナハイムで開催された世界最大級の自然食品展示会「Natural Products Expo West 2026」に出展。海外市場向けにリブランディングした「液体塩こうじ」や新たなパッケージを公開した。同展示会は、ナチュラル食品やオーガニック商品、サプリメントなどが集まる世界有数のフードイ