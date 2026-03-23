おうち時間を格上げしてくれるご褒美ボディケアに注目したい方へ♡ザボディショップの人気シリーズ「スパオブザワールド」から、新作スクラブが登場します。世界各地の伝統美容に着想を得た贅沢なラインナップは、まるで旅するような癒しのひとときを叶えてくれるもの。心も体も満たされる、ラグジュアリーなセルフケアを楽しんでみませんか♪ 新作スクラブで叶う贅沢ケア 2026年3月27日(金)より登場す