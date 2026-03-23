春の新生活スタート直前。物価高の味方、お得なセールがさまざまな店でスタートしています。イオンでは「超！春トク祭り」がスタート。プライベートブランド「トップバリュ」では価格はそのまま、内容量が増量。他にも空気清浄機が何と半額など、新生活需要を見込み、家電や日用品も期間限定お手ごろ価格で販売されています。そんな新生活を応援する動きはこんな商品でも。20日に東京・新大久保にオープンしたのは、人気の韓国コス