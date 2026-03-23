カロリーも気になるけれどもやめられない！胃袋と心をわしづかみにされる“背徳グルメ”が今、人気を集めています。22日までの3連休、東京都内で行われていたのは、約3万人の来場者が訪れたという人気イベント「下町ハイカロリーフェス」。濃い味付けでボリューム満点の“背徳グルメ”がずらりと並んでいました。鉄板で豪快に焼き上げた牛肉に、濃厚チーズをたっぷりのっけたステーキサンド。カロリーは、1個で約1250カロリーに達