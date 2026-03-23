神奈川・横浜市で目撃された事故の瞬間。片側1車線の道路を右折した乗用車。すると、そこにいたのは倒れている人の姿と、歩道の奥に突っ込んだ状態の車です。一体、何が起きたのでしょうか。目撃者：バイクが横から追い抜きをして、右折車が入っていこうとしたところでかち合っちゃって、多分アクセルを思い切り踏み込んじゃって、マンションの手前にあるベンチに突っ込んで、またドンというでっかい音が聞こえた。警察によります