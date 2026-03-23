栃木県や茨城県は、多彩な魅力や歴史を持つ温泉がそろっています。名湯百選に名を連ねる温泉も注目です。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい栃木県・茨城県の温泉」ランキングを紹介します！【4位までの全ランキング結果を見る】2位：塩原温泉郷（栃木県）／70票2位にランクイ