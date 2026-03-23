仏RFIの中国語版サイトによると、ケニアとウガンダの大統領は21日、国境付近で会談し、数十億ドルの費用を投じ長らく遅延していた中国が建設を支援する鉄道延伸工事の完了を祝った。この建設工事によりケニアは多額の債務を抱えることになった。2013年から19年にかけて建設されたこの標準軌鉄道は、ケニアの港湾都市モンバサと首都ナイロビを結び、湖畔の町ナイバシャへ延伸されたが、中国は計画に基づいてウガンダまで延伸される