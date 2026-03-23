AKB48/SKE48を卒業後、俳優として活動する木粼ゆりあさん（30）の3rd写真集「アップデート中」（撮影：前 康輔、税込3500円、3月25日に扶桑社からリリース刊）の先行カット第2弾が公開されました。9年ぶりの写真集となる同写真集では、黒ドレス姿やベッドでのランジェリーカットなど、大人の色気をふりまく新たな魅力が切り取られています。【写真】30歳のフェロモンを放つ木粼ゆりあさん木粼さんは2009年にアイ