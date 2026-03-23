SNS総フォロワー100万人超のモデル・インフルエンサーPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランドEnfel（エンフェル）から、新作ビジュアルが公開されました。天使が羽を広げたかのようなカメリア刺繍が印象的で、春の訪れを感じさせるロマンティックな一着です。【写真】PyunA.（ぴょな）さんプロデュースのランジェリー新作ビジュアルEnfel（エンフェル）は、Angel（天使）とDevil（悪魔）を掛け合わせた造語か