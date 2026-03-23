俳優の上白石萌歌さんは3月23日、自身のInstagramを更新。大物俳優との密着ツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】上白石萌歌＆大物俳優の密着ツーショット「萌歌さんリリーさん大好きです」上白石さんは「NHK『the Covers』4年目もMCを務めさせていただきます！」と、音楽番組『The Covers』（NHK BS）の司会を続投することを報告し、4枚の写真を投稿。同じく司会を務める俳優で小説家のリリー・フランキーさんと