中国国務院は16日、四川省眉山市を全国で145番目となる「国家歴史文化名城」に指定することを認可した。この非常に重要な栄誉を受けたことは、眉山市の歴史文化遺産の保護、伝承、活用が高く評価されていることを示す一里塚となる成果で、奥深さを備えた同都市に、非常に輝かしい国家級の文化的肩書が加わったことになる。四川省の都市が「国家歴史文化名城」に指定されるのは2011年の涼山彝(イ)族自治州会理市以来15年ぶりのこと