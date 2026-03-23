ホルムズ海峡北岸のバンダル・アッバースにあるイラン国営放送（IRIB）のペルシャ湾放送センターの中波放送送信所が3月23日未明、米国とイスラエルの攻撃を受け、1人が死亡し、1人が負傷しました。同センターの放送は影響を受けておらず、依然として続いています。IRIBは1966年に放送が開始し、ラジオ局とテレビ局それぞれ13社を擁し、25カ国語で国際放送をおこない、20カ国に支局を設置し、局員数はおよそ1万3000人に達しています