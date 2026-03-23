スズキの「本格“軽四駆”」がレトロに激変！2026年2月13日から15日の3日間、関西最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」がインテックス大阪で開催されました。会場には数多くの注目車両が並びましたが、今回はその中から、オートルビーズのブースに展示されていた「ネオクラシックジムニー」を紹介します。【画像】超カッコいい！ これがレトロな「ジムニー」です！（30枚以上）オートルビーズは鳥取県岩美