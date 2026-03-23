英明のユニが変化…作新学院や星稜を彷彿させるデザイン第98回選抜高校野球大会の1回戦が23日に甲子園球場で行われ、四国王者の英明が高川学園に5-3で勝利し、3年ぶりとなる初戦突破を果たした。白熱した試合展開の裏で、甲子園のグラウンドに登場した英明ナインの新しいユニホームが、ネット上のファンの間で大きな話題を呼んでいる。英明は2010年夏に初出場して以来。ここまで春夏通じて8回聖地に足を踏み入れている。昨秋の