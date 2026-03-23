サンリオキャラクターズをデザインしたカプセルトイ「minimini折りたたみテーブルその2」と「miniminiラグマット風キーホルダー」が、3月下旬から、全国のカプセルトイ自販機で順次発売される。【写真】もこもこのラグマット風キーホルダーも！新作カプセルトイ詳細■組み合わせて楽しめるミニアイテム今回登場するのは、ミニチュアサイズの折りたたみテーブルとラグマット風キーホルダーを組み合わせて、小さな部屋のような