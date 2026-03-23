福岡西署は23日、交流サイト（SNS）を悪用した投資詐欺事件が発生したと発表した。署によると昨年10月ごろ、福岡市西区の無職女性（81）がインターネットで投資について検索し、交流サイト（SNS）のグループ2つに参加。各グループの人物の指示に従い、今年2月3日までの間に現金計4350万円をだまし取られたという。【この記事は、福岡県警の報道発表を基に生成AIを活用して作成しました。個人情報保護や情報漏えい防止に留意し、