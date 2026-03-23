フライブルクがクラブ史上初となるヨーロッパリーグ（EL）ベスト８進出を決めた一戦で、トップ下に入った鈴木唯人の存在感が際立っていた。試合後、鈴木はこの一戦に懸けた思いをこう語っている。「いい意味で、このゲームで何もできなかったら自分の力不足だなと思っていました。そこは自分に課していましたし、チームにとって初めてELベスト８をかけた試合。やらなきゃいけない試合だと思い込んで臨みました」ここ数試合は