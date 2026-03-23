23日は各地で気温が上がり、4月中旬から下旬並みの暖かさになりました。お隣、熊本では気象台がソメイヨシノの開花を発表しました。鹿児島の開花発表はまだですが、県内では見頃を迎えたソメイヨシノもあるようです。23日午後、霧島市の霧島神宮を訪ねると。参拝客が足を止め薄いピンク色に色づいたサクラの花を写真に収めていました。霧島神宮によりますと敷地内の標本木は現在8分咲きだということです。（霧島神宮・岩切彦穂