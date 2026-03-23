指宿市の水迫畜産が不適正な表示をした牛肉を販売していた問題で、垂水市のふるさと納税の返礼品にもなっていたことが新たにわかりました。問題の牛肉を返礼品としていた自治体は、これで県内7つに上ります。指宿市の水迫畜産が不適正な表示をした牛肉をふるさと納税の返礼品にしていたことが新たにわかったのは垂水市です。返礼品を扱う事業者が令和5年1月から9月までに水迫畜産から仕入れた牛肉の中に、原産地や個体識別番号