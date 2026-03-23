3月23日は本格的な春の訪れを感じる暖かさとなりましたが、新潟市中央区では新潟大学の卒業式が行われました。 23日、新潟市中央区の朱鷺メッセで行われた新潟大学の卒業式。【高濱優生乃アナウンサー】「これからいよいよ卒業式。会場には艶やかな衣装を身にまとった学生たちが集まっています。晴れやかな表情の卒業生たち、これから大学生活を締めくくります」今年度、新潟大学を卒業する約3000人が集まった会場では、代