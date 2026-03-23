今年5月に迫る新潟県知事選に向け、立憲民主党県連は候補者擁立を目指す方針を確認しました。ただ、候補者の具体的な名前は挙がっていないのが現状です。 2月の衆院選で大敗した中道改革連合の現職・前職も参加して開かれた立憲民主党県連の常任幹事会。衆院選の総括とともに話し合われたのが、5月に迫る知事選についてです。【黒岩宇洋 前衆院議員】「この選挙を事実上、不戦敗にするか、ないしは我々野党陣営から戦う候補者を出