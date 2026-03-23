3月24日（火）の近畿地方は、昼過ぎまでは晴れて日ざしが温かい見込みです。桜の開花の便りが届くかもしれません。 日本海の高気圧に覆われて、日ざしの届く所が多いでしょう。夕方以降は厚い雲に覆われる所が増えますが、天気の崩れは一日を通してなさそうです。昼間は日ざしがポカポカ感じられますが、北部は北風がやや冷たい見込みです。予想最低気温は、内陸部で4～5℃くらい、京阪神をはじめ多くのところで6ᦉ