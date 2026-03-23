新潟県や新潟市の審査で水俣病と認められなかった男女8人を水俣病と認めるよう命じた新潟地裁の判決結果を受け、「疑問を呈さざるを得ない」と発言していた新潟市の中原市長。この発言をめぐり、原告団からは抗議の声が上がる中、中原市長は3月23日、会見を開き「判決結果ではなく、司法との判断が食い違う国の水俣病認定制度への疑問に対する発言だった」と補足説明を行いました。 【新潟市中原八一 市長】「私の言い方が十分