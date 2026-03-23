今年の大学選手権で準優勝した早稲田大学ラグビー部が玉名市にやってきました。地元出身の選手も参加し、子ども達に熱心に指導です。 【写真を見る】どこの大学でラグビーしたい？「早稲田！」 4年生が地元に戻り子ども達へラグビー教室 このイベントは、玉名ラグビーフットボール協会が主催したもので、早稲田大学の4年生で玉名市出身の仲山選手が、学生生活の最後にと、同級生とともに約150人の