車でオートバイにいわゆる｢あおり運転｣をし、衝突させて2人にけがをさせ、そのまま逃走したとして、29歳の男が逮捕されました。過失運転致傷と道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、住所不詳･無職の仲光太志容疑者(29)です。 警察によりますと、仲光容疑者は今年1月27日午後4時20分頃、菊陽町津久礼にある片側1車線の町道を車で走行中、同じ方向に進行していたオートバイに衝突し、乗っていた2人にけがをさせ、そ