スーパーなどでよく見かける「味付けされた、焼くだけのお肉」、あまりの人気から売り場を拡大するお店も、お客さんが飽きないある工夫もされていました。味付け不要で焼くだけ！簡単調理が売りの「味付け肉」。家庭の味方として、いま広がりを見せています。埼玉県戸田市にあるスーパー。記者「こちらには、ずらーっと味付け肉が並んでいます」お肉が自慢のスーパー「ロピア」のグループ会社が運営するこちらのお店。売り場には、