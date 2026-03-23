横綱審議委員会後に記者会見する大島理森委員長＝23日、東京・両国国技館日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）は23日、東京・両国国技館で定例会合を開き、両横綱にさらなる努力を求める意見が示された。記者会見した大島理森委員長（元衆院議長）は、春場所で11勝だった豊昇龍について「最後まで優勝争いに関わった。重い責任を果たせる姿、さらに強い横綱を目指してほしい」と述べた。左肩のけがで途中休場した大