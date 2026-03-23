タレントの梅宮アンナ（53）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年発表した電撃再婚に対する家族の反応を明かした。梅宮は昨年5月にアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏と電撃結婚。出会って10日での結婚だったことを明かし、大きな反響を呼んだ。司会の黒柳徹子は「あなたがご飯を食べに行って、今の旦那さんと。その時に、お嬢さんとお母さまは賭けをしたんだって」