国立がん研究センターは23日、小児がんの一種「神経芽腫」の再発を抑える国内未承認の薬を、臨床研究として患者に投与すると発表した。海外の薬が国内で使えない「ドラッグロス」解消に向けた取り組みの一環。神経芽腫は、標準治療終了後も再発しやすい「高リスク」の患者が一定数いるが、国内では有効な予防法が限られる。臨床研究で投与する「エフロルニチン」は、がんの増殖を促進する「ポリアミン」という分子を減らす作