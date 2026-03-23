25日、東日本大震災の被災地を訪問される天皇ご一家。そこで今回の#みんなのギモンは、「天皇ご一家、被災地へ受け継がれる思い」をテーマに加納美也子日本テレビ解説委員が解説します。■“震災の傷”に思い寄せ…今回の日程は東日本大震災から15年の節目にあたり、天皇皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い、25日から被災地を訪問されます。震災直後の2011年6月4日、皇太子ご夫妻時代の両陛下は、宮城県から被災地の訪問を始めら