俳優で画家の片岡鶴太郎（70）が23日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。現在の起床時間を明かした。松本明子から「現在就寝時間は？」と聞かれ、片岡鶴太郎は「寝るのは夕方には寝て、11時には起きます。だから5時間ぐらい」と説明した。高田文夫から「“報道ステーション知らず”みたいな感じだね」と告げられると「知りませんね」。「12時間ぐらいたってますよね、起き