◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２３日、栗東トレセンナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、休日を厩舎で過ごした。前日の２２日に、坂路で５７秒５―１２秒５をマークしている。疋田厩務員は「昨日ももたれずに、リズム良く走れていました。ここ３週の追い切りは、まっすぐ（坂路を）上がってきている」と納得の表情を浮かべた。昨年と同じ、