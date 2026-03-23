◆センバツ第４日▽１回戦三重２―０佐野日大（２３日・甲子園）８年ぶり１４度目出場の三重が佐野日大に勝利し、甲子園通算３０勝（２６敗）を成し遂げた。先発した背番号１８の左腕・上田晴優（せいゆう、３年）が、テンポ良い投球でゴロの山を築く。９回２死までで９９球。単打４本で三塁を踏ませず。２６アウト中、１７個をゴロアウトに取る“怪投”をみせた。「打たせて取るピッチングが自分の持ち味なので、真っす