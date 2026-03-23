日本相撲協会は２３日、元幕内・英乃海（木瀬）が引退届を提出し、受理されたと発表した。後日、引退会見を行う予定。英乃海は東京都出身で、日大から２０１２年夏場所で初土俵。１５年名古屋場所で新入幕。１６年初場所で十両優勝。最高位は東前頭６枚目だった。今年３月の春場所は西幕下３枚目で３勝４敗で終えていた。