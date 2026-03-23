日本相撲協会は２３日、元幕内・千代丸（九重）が引退届を提出し、受理されたと発表した。今後は若者頭になる。後日、引退会見を行う予定。千代丸は２００７年夏に初土俵。１３年秋に新十両に昇進し、同じ部屋の弟・千代鳳と史上１７組目の兄弟関取となった。最高位は東前頭５枚目だった。今年３月の春場所は西三段目筆頭で４勝３敗の勝ち越しで終えていた。