◆センバツ第５日▽１回戦高川学園３―５英明（２３日・甲子園）英明（香川）が高川学園（山口）に５―３で競り勝った。５―１で迎えた９回、２点を返されたが逃げ切った。今大会から導入されたＤＨ（指名打者）制で６番に入った浜野銀次郎（３年）は、２回２死で右翼への三塁打でチャンスメイクすると、両チーム無得点の４回無死一、二塁では、投前への送りバントをきっちりと成功。これが相手投手の悪送球につながり、先