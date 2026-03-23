ボートレース福岡の「九州プロレス杯」は２３日、予選２日目が行われた。平野和明（４５＝愛知）は１枠で登場した９Ｒ、コンマ２０のスタートから他の攻めを許さずに押し切りを決めて初白星をゲット。ここまで２、３、１着の好リズムで予選を折り返す。「キャブ洗浄とペラの微調整でいい調整ができている」と前検から日ごと確実にパワーアップに成功。「行き足系が良くて、伸びは少しいい。スタートを全速で行ければ楽しみな足