◆センバツ第５日▽１回戦英明５―３高川学園（２３日・甲子園）英明（香川）が高川学園（山口）を振り切り、２０２３年センバツ以来、３年ぶり甲子園１勝を挙げた。先発したエース左腕・冨岡琥希（こうき、３年）は９回、２点差に詰め寄られ、なお２死一、三塁と一発逆転の危機にも動じず。空振り三振を奪い、歓喜のゲームセット。小学生時代に軟式の試合で敗れた相手、プロ注目の高川学園の最速１４６キロ右腕・木下瑛二（３