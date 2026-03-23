ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８、伊１０１ｂｐに大幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:01時点）（%） ドイツ3.072 フランス3.853（+78） イタリア4.084（+101） スペイン3.654（+58） オランダ3.219（+15） ギリシャ4.043（+97） ポルトガル3.592（+52） ベルギー3.735（+66） オーストリア3.426（+35） アイルランド