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欧州株ほぼ全面的に売られる、ＳＴマイクロは４．８％超の下げ 東京時間19:08現在 英ＦＴＳＥ100 9726.35（-191.98-1.94%） 独ＤＡＸ21942.84（-437.35-1.95%） 仏ＣＡＣ40 7524.03（-141.59-1.85%） スイスＳＭＩ 12090.01（-230.98-1.87%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【銀行株】 東京時間19:08現在 ＨＳＢＣ 1129.60（-14.60-1.28%） バークレイズ366.15